Мильдзихов Владимир Каз-Булатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1910
Дата смерти08.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мильдзихова Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
05.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мильдзихова Анастасия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1984