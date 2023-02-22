Мильдзихов Владимир Каз-Булатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильдзихов Владимир Каз-Булатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1910

Дата смерти

08.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мильдзихова Анастасия Иосифовна

Рождение ребёнка
05.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мильдзихова Анастасия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мильдзихова Анастасия Иосифовна

Смерть
08.12.1984
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