Карпова (Гущина) Нина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1913
Дата смерти28.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1913
Рождение ребёнка
15.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Иосиф Емельянович
Рождение ребёнка
05.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Иосиф Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1998