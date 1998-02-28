Карпова (Гущина) Нина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Гущина) Нина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1913

Дата смерти

28.02.1998

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1913

Отец: Гущин Иосиф Васильевич

Мать: Гущина Сенклетея Алексеевна

Рождение ребёнка
15.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Иосиф Емельянович

Рождение ребёнка
05.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Иосиф Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Иосиф Емельянович

Смерть
28.02.1998
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