Карпов Иосиф Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1914
Дата смерти16.07.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпова Нина Иосифовна
Рождение ребёнка
05.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпова Нина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Нина Иосифовна
Смерть
16.07.1976