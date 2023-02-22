Карпов Иосиф Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Иосиф Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1914

Дата смерти

16.07.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Нина Иосифовна

Рождение ребёнка
05.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Нина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Нина Иосифовна

Смерть
16.07.1976
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