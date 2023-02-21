Гущин Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1915
Дата смерти15.08.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1915
Рождение ребёнка
29.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гущина Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гущина Анна Николаевна
Смерть
15.08.1980
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область