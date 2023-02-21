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Гущин Иван Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1915

Дата смерти

15.08.1980

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1915

Отец: Гущин Иосиф Васильевич

Мать: Гущина Сенклетея Алексеевна

Рождение ребёнка
29.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Анна Николаевна

Смерть
15.08.1980
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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