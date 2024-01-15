Гущина (Хехнева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущина (Хехнева) Анна Николаевна

Гущина (Хехнева) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1919

Дата смерти

30.11.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Иван Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Иван Иосифович

Смерть
30.11.1969
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
на «Кукушкином бугре»
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close