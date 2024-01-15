Гущина (Хехнева) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1919
Дата смерти30.11.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гущин Иван Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гущин Иван Иосифович
Смерть
30.11.1969
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
на «Кукушкином бугре»