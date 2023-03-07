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Волокитин Николай Павлович

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Место рождения

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

04.06.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Волокитин Павел Ефимович

Мать: Волокитина Мария Васильевна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Образование
1850
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Изсключен из низшего отделения Никольского Духовного училища.
Работа или профессия
25.06.1852 ст.
Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Посвящен в стихарь в Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Бракосочетание
Около 1860

Жена: Волокитина Елена Платоновна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бачерикова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Чепикова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Волокитин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
24.07.1870 ст.
Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Определен во диакона.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Волокитин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Волокитин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
20.05.1876 ст.
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Перемещен на должность псаломщика к Ильинской Кобылинской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
18.10.1877 ст.

Сын: Волокитин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Ильинской Кобыльской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
1882
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Диакон Ильинской Кобылинской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
29.08.1885 ст.
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Утвержден штатным диаконом.
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Волокитина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Волокитина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
17.07.1899 ст.
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Уволен за штат.
Смерть
04.06.1900 ст.
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