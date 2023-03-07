Волокитин Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти04.06.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1834
Сын дьячка Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Образование
1850
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Изсключен из низшего отделения Никольского Духовного училища.
Работа или профессия
25.06.1852 ст.
Посвящен в стихарь в Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Бачерикова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Чепикова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Волокитин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна
Работа или профессия
24.07.1870 ст.
Определен во диакона.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Волокитин Петр Николаевич
Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Волокитин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна
Работа или профессия
20.05.1876 ст.
Перемещен на должность псаломщика к Ильинской Кобылинской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
18.10.1877 ст.
Сын: Волокитин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна
Сын диакона Ильинской Кобыльской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
1882
Диакон Ильинской Кобылинской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
29.08.1885 ст.
Утвержден штатным диаконом.
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Волокитина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Волокитина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Волокитина Елена Платоновна
Работа или профессия
17.07.1899 ст.
Уволен за штат.
Смерть
04.06.1900 ст.