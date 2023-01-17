Волокитин Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Образование
15.06.1888 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Окончил полный курс Никольского Духовного училища.
Работа или профессия
С ?.08.1888 ст.
Псаломщик Афанасиевской Кичменгской церкви.
Работа или профессия
?.11.1888
По прошению перемещен к Михаило-Архангельской Утмановской церкви Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно