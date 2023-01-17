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Волокитин Петр Николаевич

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Место рождения

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Волокитин Николай Павлович

Мать: Волокитина Елена Платоновна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Образование
15.06.1888 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Окончил полный курс Никольского Духовного училища.
Работа или профессия
С ?.08.1888 ст.
Псаломщик Афанасиевской Кичменгской церкви.
Работа или профессия
?.11.1888
По прошению перемещен к Михаило-Архангельской Утмановской церкви Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно
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