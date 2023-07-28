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Волокитина Елена Платоновна

Место рождения

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь дьячка.
Бракосочетание
Около 1860

Муж: Волокитин Николай Павлович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бачерикова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Образование
С 1861 по 1865
Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Обучалась в Шонгском земском женском училище.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Чепикова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Волокитин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Волокитин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Волокитин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1877 ст.

Сын: Волокитин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Ильинской Кобыльской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Волокитина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Волокитина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно