Волокитина Елена Платоновна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь дьячка.
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Бачерикова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович
Образование
С 1861 по 1865
Обучалась в Шонгском земском женском училище.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Чепикова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Волокитин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Волокитин Петр Николаевич
Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Волокитин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович
Рождение ребёнка
18.10.1877 ст.
Сын: Волокитин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович
Сын диакона Ильинской Кобыльской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Волокитина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Волокитина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Волокитин Николай Павлович
Смерть
Неизвестно