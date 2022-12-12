Волокитин Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1877 ст.
Дата смерти25.10.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1877 ст.
Сын диакона Ильинской Кобыльской церкви Никольского уезда.
Образование
До ?.06.1887
Начальная Ильинская Кобылинская земская школа.
Образование
С ?.09.1887 по 1892 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Никольское Духовное училище.
Образование
24.07.1894 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По прошению родителей уволен из 2 класса Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
С ?.11.1897 по 19.04.1898 ст.
Иоанно-Красносельский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Учитель и законоучителем в Иоанновской Красносельской школе грамоты Вологодского уезда.
Работа или профессия
20.04.1898 ст.
Определён в псаломщики к Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
10.05.1898 ст.
Рождение ребёнка
25.05.1902 ст.
Дочь: Волокитина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Волокитина Мария Александровна
Работа или профессия
14.11.1902 ст.
Рукоположен в диакона к Покровской Замошской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
23.01.1905 ст.
Дочь: Волокитина Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Волокитина Мария Александровна
Рождение ребёнка
06.06.1909 ст.
Сын: Волокитин Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Волокитина Мария Александровна
Рождение ребёнка
10.07.1912 ст.
Сын: Волокитин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Волокитина Мария Александровна
Рождение ребёнка
07.03.1915 ст.
Дочь: Волокитина Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Волокитина Мария Александровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Волокитина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Волокитина Мария Александровна
Смерть
25.10.1930