Волокитин Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолокитин Дмитрий Николаевич

Волокитин Дмитрий Николаевич

avatar

Место рождения

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.10.1877 ст.

Дата смерти

25.10.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1877 ст.

Отец: Волокитин Николай Павлович

Мать: Волокитина Елена Платоновна

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Ильинской Кобыльской церкви Никольского уезда.
Образование
До ?.06.1887
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Начальная Ильинская Кобылинская земская школа.
Образование
С ?.09.1887 по 1892 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Никольское Духовное училище.
Образование
24.07.1894 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По прошению родителей уволен из 2 класса Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
С ?.11.1897 по 19.04.1898 ст.
Иоанно-Красносельский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Учитель и законоучителем в Иоанновской Красносельской школе грамоты Вологодского уезда.
Работа или профессия
20.04.1898 ст.
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Определён в псаломщики к Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
10.05.1898 ст.

Жена: Волокитина Мария Александровна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.05.1902 ст.

Дочь: Волокитина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Волокитина Мария Александровна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
14.11.1902 ст.
Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в диакона к Покровской Замошской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
23.01.1905 ст.

Дочь: Волокитина Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Волокитина Мария Александровна

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.06.1909 ст.

Сын: Волокитин Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Волокитина Мария Александровна

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1912 ст.

Сын: Волокитин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Волокитина Мария Александровна

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.03.1915 ст.

Дочь: Волокитина Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Волокитина Мария Александровна

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Волокитина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Волокитина Мария Александровна

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
25.10.1930
Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close