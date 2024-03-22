Волокитин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Образование
С ?.09.1884 по ?.06.1897
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучался в Вологодской Духовной Семинарии за казенный счет.
Работа или профессия
С ?.07.1897
Состоял исправляющим делами псаломщика при Стрелецкой Богоявленской церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
?.11.1897
Произведен во диакона.
Работа или профессия
17.07.1899 ст.
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Перемещен в диакона к Ильинской Кобылинской церкви Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно