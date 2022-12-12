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Волокитин Павел Ефимович

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Место рождения

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Волокитин Ефим Михайлович

Мать: Волокитина Анна Евсеевна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1808

Жена: Волокитина Солония Максимовна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Волокитина Александра Павловна

Мать ребёнка: Волокитина Солония Максимовна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1812
Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Бракосочетание
Около 1830

Жена: Волокитина Мария Васильевна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Волокитин Николай Павлович

Мать ребёнка: Волокитина Мария Васильевна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Волокитин Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Волокитина Мария Васильевна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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