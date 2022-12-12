Волокитин Павел Ефимович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
Около 1808
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Волокитина Александра Павловна
Мать ребёнка: Волокитина Солония Максимовна
Работа или профессия
С 1812
Дьячок Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Бракосочетание
Около 1830
Рождение ребёнка
1834
Сын: Волокитин Николай Павлович
Мать ребёнка: Волокитина Мария Васильевна
Сын дьячка Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Волокитин Афанасий Павлович
Мать ребёнка: Волокитина Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно