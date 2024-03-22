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Волокитин Ефим Михайлович

Место рождения

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Волокитин Михаил Петрович

Мать: не указана

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1782
Пономарь Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Бракосочетание
Около 1785

Жена: Волокитина Анна Евсеевна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Волокитин Павел Ефимович

Мать ребёнка: Волокитина Анна Евсеевна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Волокитин Степан Ефимович

Мать ребёнка: Волокитина Анна Евсеевна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Стефан.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Волокитин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Волокитина Анна Евсеевна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Волокитин Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: Волокитина Анна Евсеевна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1797
Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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