Волокитин Ефим Михайлович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Волокитин Михаил Петрович
Работа или профессия
1782
Пономарь Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Бракосочетание
Около 1785
Жена: Волокитина Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Волокитина Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Волокитин Степан Ефимович
Мать ребёнка: Волокитина Анна Евсеевна
Стефан.
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Волокитина Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Волокитин Кузьма Ефимович
Мать ребёнка: Волокитина Анна Евсеевна
Смерть
1797