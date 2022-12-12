Волокитин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Волокитин Ефим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Волокитин Федор Михайлович
Мать ребёнка: Волокитина Федора Никитична
Рождение ребёнка
1772
Сын: Волокитин Петр Михайлович
Мать ребёнка: Волокитина Федора Никитична
Работа или профессия
1782
Дьячок
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно