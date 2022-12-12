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Волокитин Михаил Петрович

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Место рождения

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Волокитин Ефим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Волокитин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Волокитина Федора Никитична

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Волокитин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Волокитина Федора Никитична

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1782
Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Дьячок
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волокитина Федора Никитична

Смерть
Неизвестно
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