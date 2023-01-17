Волокитина (Патронова) Федора Никитична
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Волокитин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Волокитин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Волокитин Петр Михайлович
Отец ребёнка: Волокитин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно