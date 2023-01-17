Волокитина (Патронова) Федора Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокитина (Патронова) Федора Никитична

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Место рождения

Онохово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Онохово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Волокитин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Волокитин Михаил Петрович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Волокитин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Волокитин Михаил Петрович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волокитин Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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