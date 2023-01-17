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Волокитина Анна Евсеевна

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Место рождения

Нижнее Ворово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Ворово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1785

Муж: Волокитин Ефим Михайлович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Волокитин Павел Ефимович

Отец ребёнка: Волокитин Ефим Михайлович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Волокитин Степан Ефимович

Отец ребёнка: Волокитин Ефим Михайлович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Стефан.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Волокитин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Волокитин Ефим Михайлович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Волокитин Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Волокитин Ефим Михайлович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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