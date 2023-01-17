Волокитина Анна Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1785
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Волокитин Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Волокитин Степан Ефимович
Отец ребёнка: Волокитин Ефим Михайлович
Стефан.
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Волокитин Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Волокитин Кузьма Ефимович
Отец ребёнка: Волокитин Ефим Михайлович
Смерть
Неизвестно