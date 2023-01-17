Волокитина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолокитина Мария Васильевна

Волокитина Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1830

Муж: Волокитин Павел Ефимович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Волокитин Николай Павлович

Отец ребёнка: Волокитин Павел Ефимович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Волокитин Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Волокитин Павел Ефимович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close