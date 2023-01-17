Волокитина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1830
Рождение ребёнка
1834
Сын: Волокитин Николай Павлович
Отец ребёнка: Волокитин Павел Ефимович
Сын дьячка Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Волокитин Афанасий Павлович
Отец ребёнка: Волокитин Павел Ефимович
Смерть
Неизвестно