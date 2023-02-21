Судариков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Рождение ребёнка
1905
Сын: Судариков Борис Андреевич
Мать ребёнка: Сударикова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
03.05.1911
Дочь: Дунаева Александра Андреевна
Мать ребёнка: Сударикова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Бакулина Капитолина Андреевна
Мать ребёнка: Сударикова Анна Филипповна
Россия
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Скобелева Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Сударикова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Судариков Борис Андреевич
Мать ребёнка: Сударикова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
10.09.1927
Сын: Судариков Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Сударикова Анна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Был хороши печником. (Барин пригласил в Судогодский район)
Место жительства
Неизвестно
Иммиграция
Неизвестно
Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Чиур - впервые упоминается в писцовых книгах 1628-30 годов, где оно значится за владимирцем Никитою и казанцем Дмитрием детьми Дубенского и приобретено ими в 1625 году. В селе имелась запустелая дерев... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Краков
Призывался из Судогодского уезда
Смерть
1942
Похороны
Неизвестно
Брыкино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область