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Судариков Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Судариков Иван Михеевич

Мать: Сударикова Наталья Евсигнеева

Рождение ребёнка
1905

Сын: Судариков Борис Андреевич

Мать ребёнка: Сударикова Анна Филипповна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.05.1911

Дочь: Дунаева Александра Андреевна

Мать ребёнка: Сударикова Анна Филипповна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Бакулина Капитолина Андреевна

Мать ребёнка: Сударикова Анна Филипповна

Россия
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Скобелева Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Сударикова Анна Филипповна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Судариков Борис Андреевич

Мать ребёнка: Сударикова Анна Филипповна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.09.1927

Сын: Судариков Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Сударикова Анна Филипповна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сударикова Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Был хороши печником. (Барин пригласил в Судогодский район)
Место жительства
Неизвестно
Иммиграция
Неизвестно
Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Чиур - впервые упоминается в писцовых книгах 1628-30 годов, где оно значится за владимирцем Никитою и казанцем Дмитрием детьми Дубенского и приобретено ими в 1625 году. В селе имелась запустелая дерев... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Краков
Призывался из Судогодского уезда
Смерть
1942
Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Брыкино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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