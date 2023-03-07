Судариков Иван Михеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1850 ст.
Отец: Судариков Михей Алексеевич
Мать: Федосья Герасимовна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева
Рождение ребёнка
05.08.1873
Дочь: Рощина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева
Рождение ребёнка
03.08.1875
Сын: Судариков Матвей Иванович
Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева
Рождение ребёнка
29.05.1878
Сын: Судариков Василий Иванович
Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева
Рождение ребёнка
04.10.1882
Сын: Судариков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Судариков Андрей Иванович
Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно