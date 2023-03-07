Судариков Иван Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудариков Иван Михеевич

Судариков Иван Михеевич

avatar

Место рождения

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Вычислено 1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850 ст.

Отец: Судариков Михей Алексеевич

Мать: Федосья Герасимовна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Судариков Яков Иванович

Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева

Рождение ребёнка
1871

Сын: Судариков Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.08.1873

Дочь: Рощина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.08.1875

Сын: Судариков Матвей Иванович

Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.05.1878

Сын: Судариков Василий Иванович

Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.10.1882

Сын: Судариков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Судариков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судариков Иван Иванович

Мать ребёнка: Сударикова Наталья Евсигнеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сударикова Наталья Евсигнеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close