Судариков Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
06.11.1895
Рождение ребёнка
24.10.1896
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Сударикова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
04.04.1898
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Сударикова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
14.09.1899
Сын: Судариков Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Сударикова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
26.05.1901
Дочь: Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Сударикова Александра Федоровна
Бракосочетание
10.09.1901
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Сударикова Васса Максимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.
Сын: Судариков Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Сударикова Васса Максимовна
Рождение ребёнка
20.11.1909
Сын: Судариков Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Сударикова Васса Максимовна
восприемники: Екатерина Фоминична Сударикова
Смерть
Неизвестно