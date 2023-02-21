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Судариков Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Судариков Иван Михеевич

Мать: Сударикова Наталья Евсигнеева

Бракосочетание
06.11.1895

Жена: Сударикова Александра Федоровна

Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.10.1896

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Сударикова Александра Федоровна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.04.1898

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Сударикова Александра Федоровна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.09.1899

Сын: Судариков Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Сударикова Александра Федоровна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.05.1901

Дочь: Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Сударикова Александра Федоровна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
10.09.1901

Жена: Сударикова Васса Максимовна

Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Судариков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Сударикова Васса Максимовна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.

Сын: Судариков Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Сударикова Васса Максимовна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.11.1909

Сын: Судариков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Сударикова Васса Максимовна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
восприемники: Екатерина Фоминична Сударикова
Смерть
Неизвестно
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