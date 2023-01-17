Сударикова (Без фамилии) Васса Максимовна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1901
Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Судариков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Судариков Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Судариков Яков Иванович
Смерть
Неизвестно