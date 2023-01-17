Сударикова (Без фамилии) Васса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударикова (Без фамилии) Васса Максимовна

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Место рождения

Чёково, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Чёково, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
10.09.1901

Муж: Судариков Яков Иванович

Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Судариков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Судариков Яков Иванович

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Судариков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Судариков Яков Иванович

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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