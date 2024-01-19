Сударикова Наталья Евсигнеева
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: Евсигней Иванович
Мать: Федосья Андреевна
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич
Рождение ребёнка
05.08.1873
Дочь: Рощина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич
Рождение ребёнка
03.08.1875
Сын: Судариков Матвей Иванович
Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич
Рождение ребёнка
29.05.1878
Сын: Судариков Василий Иванович
Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич
Рождение ребёнка
04.10.1882
Сын: Судариков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Судариков Андрей Иванович
Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно