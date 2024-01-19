Сударикова Наталья Евсигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударикова Наталья Евсигнеева

Место рождения

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Евсигней Иванович

Мать: Федосья Андреевна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Судариков Яков Иванович

Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Судариков Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.08.1873

Дочь: Рощина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.08.1875

Сын: Судариков Матвей Иванович

Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.05.1878

Сын: Судариков Василий Иванович

Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.10.1882

Сын: Судариков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Судариков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судариков Иван Иванович

Отец ребёнка: Судариков Иван Михеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судариков Иван Михеевич

Смерть
Неизвестно
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