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Судариков Алексей Иванович

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Место рождения

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

04.10.1882

Дата смерти

14.08.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1882

Отец: Судариков Иван Михеевич

Мать: Сударикова Наталья Евсигнеева

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
18.01.1909 ст.

Жена: Сударикова Елена Ефимьева

Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
поручители: Матвей Иванович и Василий Иванович Судариковы
Рождение ребёнка
15.12.1909

Сын: Судариков Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Сударикова Елена Ефимьева

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
восприемники: Михаил Иванович Судариков и Екатерина Васильевна Сударикова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сударикова Елена Ефимьева

Смерть
14.08.1910 ст.
Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
от простуды
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