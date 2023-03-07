Судариков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения04.10.1882
Дата смерти14.08.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1882
Бракосочетание
18.01.1909 ст.
Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
поручители: Матвей Иванович и Василий Иванович Судариковы
Рождение ребёнка
15.12.1909
Сын: Судариков Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Сударикова Елена Ефимьева
восприемники: Михаил Иванович Судариков и Екатерина Васильевна Сударикова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1910 ст.
от простуды