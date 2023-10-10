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Судариков Иосиф Иванович

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Место рождения

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Судариков Иван Михеевич

Мать: Сударикова Наталья Евсигнеева

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
09.11.1894

Жена: Сударикова Анна Спиридоновна

Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Witnesses:по жениху: Иван Иванович Ершов и Федор Дмитриевич (без фамилии); по невесте Григорий Спиридонович Соколов и Евдоким Федотович Спицын
Рождение ребёнка
18.07.1898

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Сударикова Анна Спиридоновна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.11.1900

Дочь: Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Сударикова Анна Спиридоновна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.08.1905 ст.

Сын: Судариков Иван Иосифович

Мать ребёнка: Сударикова Анна Спиридоновна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.10.1910 ст.

Сын: Судариков Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: Сударикова Анна Спиридоновна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.03.1913

Сын: Судариков Гавриил Иосифович

Мать ребёнка: Сударикова Анна Спиридоновна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судариков Николай Иосифович

Мать ребёнка: Сударикова Анна Спиридоновна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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