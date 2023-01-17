Сударикова (Соколова) Анна Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1894
Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Witnesses:по жениху: Иван Иванович Ершов и Федор Дмитриевич (без фамилии); по невесте Григорий Спиридонович Соколов и Евдоким Федотович Спицын
Рождение ребёнка
18.07.1898
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Судариков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1900
Дочь: Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Судариков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1905 ст.
Отец ребёнка: Судариков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1910 ст.
Сын: Судариков Дмитрий Иосифович
Отец ребёнка: Судариков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1913
Сын: Судариков Гавриил Иосифович
Отец ребёнка: Судариков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судариков Николай Иосифович
Отец ребёнка: Судариков Иосиф Иванович
Смерть
Неизвестно