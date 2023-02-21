Судариков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.10.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Сударикова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
27.11.1894
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сударикова Ефросинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
319-й пехотный Бугульминский полк
Должность/Звание мл. унтер-офицер
Смерть
03.10.1915
Причина смерти: На войне