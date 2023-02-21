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Судариков Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.10.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Судариков Иван Михеевич

Мать: Сударикова Наталья Евсигнеева

Рождение ребёнка
1890

Сын: Судариков Иван Иванович

Мать ребёнка: Сударикова Ефросинья Васильевна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.11.1894

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сударикова Ефросинья Васильевна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сударикова Ефросинья Васильевна

Военная служба
Неизвестно
319-й пехотный Бугульминский полк
Должность/Звание мл. унтер-офицер
Смерть
03.10.1915
Причина смерти: На войне
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