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Федосья Герасимовна

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Место рождения

Меленковский уезд, сельцо Чиур

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Герасим Трофимович

Мать: Стефанида Ермалаевна

Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Васса Михеевна

Отец ребёнка: Судариков Михей Алексеевич

Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Екатерина Михеевна

Отец ребёнка: Судариков Михей Алексеевич

Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.

Сын: Судариков Иван Михеевич

Отец ребёнка: Судариков Михей Алексеевич

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судариков Михей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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