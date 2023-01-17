Федосья Герасимовна
Место рожденияМеленковский уезд, сельцо Чиур
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Герасим Трофимович
Мать: Стефанида Ермалаевна
Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Васса Михеевна
Отец ребёнка: Судариков Михей Алексеевич
Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Михеевна
Отец ребёнка: Судариков Михей Алексеевич
Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.
Отец ребёнка: Судариков Михей Алексеевич
Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно