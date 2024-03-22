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Судариков Матвей Иванович

Место рождения

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

03.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1875

Отец: Судариков Иван Михеевич

Мать: Сударикова Наталья Евсигнеева

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
05.11.1903 ст.

Жена: Сударикова Варвара Васильевна

поручитель: Алексей Иванович Судариков
Рождение ребёнка
04.09.1907 ст.

Сын: Судариков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Сударикова Варвара Васильевна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Судариков Дмитрий Mатвеевич

Мать ребёнка: Сударикова Варвара Васильевна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
?.04.1910 ст.

Дочь: Сударикова Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Сударикова Варвара Васильевна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Восприемники:
Смерть
Неизвестно
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