Судариков Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения03.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1875
Бракосочетание
05.11.1903 ст.
поручитель: Алексей Иванович Судариков
Рождение ребёнка
04.09.1907 ст.
Мать ребёнка: Сударикова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Судариков Дмитрий Mатвеевич
Мать ребёнка: Сударикова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
?.04.1910 ст.
Дочь: Сударикова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Сударикова Варвара Васильевна
Восприемники:
Смерть
Неизвестно