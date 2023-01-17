Сударикова (Бакулина) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти05.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Бакулин Филипп
Рождение ребёнка
1905
Сын: Судариков Борис Андреевич
Отец ребёнка: Судариков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1911
Дочь: Дунаева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Судариков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Бакулина Капитолина Андреевна
Отец ребёнка: Судариков Андрей Иванович
Россия
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Скобелева Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Судариков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Судариков Борис Андреевич
Отец ребёнка: Судариков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1927
Сын: Судариков Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Судариков Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1970