Сударикова (Бакулина) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударикова (Бакулина) Анна Филипповна

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Место рождения

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

05.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Бакулин Филипп

Мать: Бакулина Наталья Ивановна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Судариков Борис Андреевич

Отец ребёнка: Судариков Андрей Иванович

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.05.1911

Дочь: Дунаева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Судариков Андрей Иванович

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Бакулина Капитолина Андреевна

Отец ребёнка: Судариков Андрей Иванович

Россия
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Скобелева Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Судариков Андрей Иванович

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Судариков Борис Андреевич

Отец ребёнка: Судариков Андрей Иванович

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.09.1927

Сын: Судариков Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Судариков Андрей Иванович

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судариков Андрей Иванович

Смерть
05.12.1970
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