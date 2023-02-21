Бакулина (Сударикова) Капитолина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Сударикова) Капитолина Андреевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

?.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Судариков Андрей Иванович

Мать: Сударикова Анна Филипповна

Россия
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Печнякова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Бакулин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Бакулин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Бакулин Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Николай Дмитриевич

Константиновка, Александрийский уезд, Херсонская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
?.08.1986
Похороны
Неизвестно
Брыкино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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