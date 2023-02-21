Бакулина (Сударикова) Капитолина Андреевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1912
Дата смерти?.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Россия
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Печнякова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Бакулин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Бакулин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Бакулин Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Константиновка, Александрийский уезд, Херсонская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
?.08.1986
Похороны
Неизвестно
Брыкино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область