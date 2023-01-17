Судариков Валентин Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1927
Дата смерти20.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1927
Бракосочетание
28.12.1951
Жена: не указана
Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.10.1952
Сын: Судариков Анатолий Валентинович
Мать ребёнка: Сударикова Евгения Петровна
Рождение ребёнка
04.02.1959
Дочь: Филатова Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Сударикова Евгения Петровна
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
20.09.1993
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно