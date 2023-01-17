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Судариков Валентин Андреевич

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Место рождения

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

10.09.1927

Дата смерти

20.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1927

Отец: Судариков Андрей Иванович

Мать: Сударикова Анна Филипповна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
28.12.1951

Жена: не указана

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.10.1952

Сын: Судариков Анатолий Валентинович

Мать ребёнка: Сударикова Евгения Петровна

Рождение ребёнка
04.02.1959

Дочь: Филатова Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Сударикова Евгения Петровна

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
20.09.1993
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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