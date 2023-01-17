город Судогда, город Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Судогда

Судогодский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Города
10СУДОГДА. Уездный.При р. Судогде.8853723011671249Церквей православных 2. Приходское училище. Больница. Почтовая станция. Ярмарки 2. Базар. Заводов 2.
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Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Судогодский уезд, Бережковская волость
5591Судогодская водяная мукомольная мельница3713

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Судогодский район
2872Судогдагород55°57'40°52'N-37-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Судогодский муниципальный район, Городское поселение город Судогда
17652101001г Судогдагород
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