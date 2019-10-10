Судариков Анатолий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1952
Дата смерти10.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Сударикова Татьяна
Мать ребёнка: Сударикова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
30.12.1982
Дочь: Каменева Елена
Мать ребёнка: Сударикова Вера Васильевна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.2019
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно