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Судариков Анатолий Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1952

Дата смерти

10.10.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952

Отец: Судариков Валентин Андреевич

Мать: Сударикова Евгения Петровна

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Сударикова Татьяна

Мать ребёнка: Сударикова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
30.12.1982

Дочь: Каменева Елена

Мать ребёнка: Сударикова Вера Васильевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Развод
Неизвестно

Жена: Сударикова Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сударикова Вера Васильевна

Смерть
10.10.2019
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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