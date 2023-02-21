Сударикова (Сударикова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударикова (Сударикова) Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Сударикова Татьяна

Отец ребёнка: Судариков Анатолий Валентинович

Рождение ребёнка
30.12.1982

Дочь: Каменева Елена

Отец ребёнка: Судариков Анатолий Валентинович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Развод
Неизвестно

Муж: Судариков Анатолий Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судариков Анатолий Валентинович