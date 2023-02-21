Сударикова (Сударикова) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Сударикова Татьяна
Отец ребёнка: Судариков Анатолий Валентинович
Рождение ребёнка
30.12.1982
Дочь: Каменева Елена
Отец ребёнка: Судариков Анатолий Валентинович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно