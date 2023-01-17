Каменева (Сударикова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменева (Сударикова) Елена

Каменева (Сударикова) Елена

avatar

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

30.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1982

Отец: Судариков Анатолий Валентинович

Мать: Сударикова Вера Васильевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмма Максимовна

Отец ребёнка: Каменев Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменев Зефер

Отец ребёнка: Каменев Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменев Максим Максимович

Отец ребёнка: Каменев Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Максимовна

Отец ребёнка: Каменев Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменев Максим

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close