Каменева (Сударикова) Елена
Место рождения
Дата рождения30.12.1982
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1982
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмма Максимовна
Отец ребёнка: Каменев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменев Зефер
Отец ребёнка: Каменев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменев Максим Максимович
Отец ребёнка: Каменев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Максимовна
Отец ребёнка: Каменев Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каменев Максим
Место жительства
Неизвестно