Дунаева (Сударикова) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.05.1911
Дата смерти03.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврова Альбина Сергеевна
Отец ребёнка: Дунаев Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Фаина Сергеевна
Отец ребёнка: Дунаев Сергей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1991
Похороны
Неизвестно
Брыкино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область