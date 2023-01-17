Дунаева (Сударикова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева (Сударикова) Александра Андреевна

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Место рождения

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

03.05.1911

Дата смерти

03.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1911

Отец: Судариков Андрей Иванович

Мать: Сударикова Анна Филипповна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврова Альбина Сергеевна

Отец ребёнка: Дунаев Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Фаина Сергеевна

Отец ребёнка: Дунаев Сергей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Сергей Афанасьевич

Смерть
03.05.1991
Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Брыкино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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