Скобелева (Сударикова) Лидия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Гаврилова Алла Николаевна
Отец ребёнка: Скобелев Николай Харитонович
Рождение ребёнка
07.01.1941
Сын: Скобелев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Скобелев Николай Харитонович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Акулинина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Скобелев Николай Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983