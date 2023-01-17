Скобелева (Сударикова) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобелева (Сударикова) Лидия Андреевна

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Место рождения

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Судариков Андрей Иванович

Мать: Сударикова Анна Филипповна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Гаврилова Алла Николаевна

Отец ребёнка: Скобелев Николай Харитонович

Рождение ребёнка
07.01.1941

Сын: Скобелев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Скобелев Николай Харитонович

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Акулинина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Скобелев Николай Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скобелев Николай Харитонович

Смерть
1983
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