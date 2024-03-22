Скобелев Николай Харитонович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Гаврилова Алла Николаевна
Мать ребёнка: Скобелева Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
07.01.1941
Сын: Скобелев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Скобелева Лидия Андреевна
Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Акулинина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Скобелева Лидия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978
Похороны
Неизвестно
Брыкино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область