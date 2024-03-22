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Скобелев Николай Харитонович

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Место рождения

Новиковка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Новиковка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Гаврилова Алла Николаевна

Мать ребёнка: Скобелева Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
07.01.1941

Сын: Скобелев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Скобелева Лидия Андреевна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Акулинина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Скобелева Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скобелева Лидия Андреевна

Смерть
1978
Похороны
Неизвестно
Брыкино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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