Гаврилова (Скобелева) Алла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Скобелева) Алла Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Скобелев Николай Харитонович

Мать: Скобелева Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Роман Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр

Смерть
2008
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Улыбышево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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