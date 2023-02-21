Гаврилова (Скобелева) Алла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2008
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Гаврилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Роман Александрович
Отец ребёнка: Гаврилов Александр
Смерть
2008
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Улыбышево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область