Щенников Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Иван Григорьевич
Мать: Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1818
Рождение ребёнка
Около 1822
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Нестор Васильевич
Мать ребёнка: Щенникова Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
После 1825
Дочь: Лохова Синклитикия Васильевна
Мать ребёнка: Щенникова Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Щенникова Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Щенникова Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1837
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848