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Щенников Василий Иванович

Место рождения

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

1766 г.р.

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Около 1824 г.р.
После 1825 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1831 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Иван Григорьевич

Мать: Авдотья Петровна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Нестор Васильевич

Мать ребёнка: Щенникова Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
После 1825

Дочь: Лохова Синклитикия Васильевна

Мать ребёнка: Щенникова Дарья Евдокимовна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Щенникова Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Щенникова Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1837

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Дарья Евдокимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щенникова Дарья Евдокимовна

Смерть
1848
Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
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