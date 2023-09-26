Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1736 г.р.

Дети

Около 1793 г.р.
Около 1795 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Григорий Игнатьев

Мать: Маремьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Евграф Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Петровна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Щенников Василий Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Петровна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдотья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1819
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