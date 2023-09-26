Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Григорий Игнатьев
Мать: Маремьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Евграф Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Щенников Василий Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1800
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдотья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1819