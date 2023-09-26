Авдотья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1793 г.р.
Около 1795 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Евграф Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Щенников Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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