Авдотья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Евграф Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Щенников Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно