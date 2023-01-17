Летнево
Любимский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Хватовым Николаем Павловичем, крестьянином д. Летнево Раменской вол. Любимского у. 1893 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Д Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Плетнево Федуринской волости Даниловского уезда Марфы Яковлевны Гусевой об отобрании части земельного надела по приговору сельского обществ Показать все
Дело о высылке крестьянина дер. Плетнево Федуринской волости Даниловского уезда Максима Максимовича Гусева из Санкт-Петербурга по распоряжению санкт-петербургского градон Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2622Летнево, д. вл.при колодцах.30304612Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЛетневоXII. Титовское общество96320—Качаевский приход [По клировым ведомостям село Качаево с приходом значится в Даниловском уезде.]Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384435Летневодеревня58°06'с.ш.40°29'в.д.O-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78618433361д Летневодеревня