деревня Летнево, деревня Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Летнево

Любимский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Хватовым Николаем Павловичем, крестьянином д. Летнево Раменской вол. Любимского у. 1893 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Д Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Плетнево Федуринской волости Даниловского уезда Марфы Яковлевны Гусевой об отобрании части земельного надела по приговору сельского обществ Показать все
Дело о высылке крестьянина дер. Плетнево Федуринской волости Даниловского уезда Максима Максимовича Гусева из Санкт-Петербурга по распоряжению санкт-петербургского градон Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2622Летнево, д. вл.при колодцах.30304612
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Раменская волость
д. ЛетневоXII. Титовское общество96320Качаевский приход [По клировым ведомостям село Качаево с приходом значится в Даниловском уезде.]
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Любимский район
384435Летневодеревня58°06'с.ш.40°29'в.д.O-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Любимский муниципальный район, Осецкое сельское поселение
78618433361д Летневодеревня
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