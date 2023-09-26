Щенникова Дарья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенникова Дарья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

01.01.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
Около 1824 г.р.
После 1825 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1831 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Нестор Васильевич

Отец ребёнка: Щенников Василий Иванович

Рождение ребёнка
После 1825

Дочь: Лохова Синклитикия Васильевна

Отец ребёнка: Щенников Василий Иванович

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Щенников Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Щенников Василий Иванович

Рождение ребёнка
1837

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щенников Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1876
Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
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