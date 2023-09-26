Щенникова Дарья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти01.01.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1818
Рождение ребёнка
Около 1822
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Нестор Васильевич
Отец ребёнка: Щенников Василий Иванович
Рождение ребёнка
После 1825
Дочь: Лохова Синклитикия Васильевна
Отец ребёнка: Щенников Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Щенников Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Щенников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1876