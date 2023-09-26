Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Дети

1855 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Щенников Василий Иванович

Мать: Щенникова Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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