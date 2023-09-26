Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Рождение ребёнка
1855
Сын: Василий Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно