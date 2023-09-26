Нестор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти02.02.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Рождение ребёнка
1848
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Галактион Несторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1853
Сын: Щенников Дмитрий Несторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1857
Сын: Николай Нестерович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.1863
Сын: Василий Несторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.1867
Дочь: Александра Нестеровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.02.1891
Похороны
Неизвестно
Качаево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область