Нестор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестор Васильевич

Нестор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

02.02.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Щенников Василий Иванович

Мать: Щенникова Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1848

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Галактион Несторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Щенников Дмитрий Несторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1857

Сын: Николай Нестерович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.10.1863

Сын: Василий Несторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.04.1867

Дочь: Александра Нестеровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.02.1891
Похороны
Неизвестно
Качаево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close