Лохова (Щенникова) Синклитикия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохова (Щенникова) Синклитикия Васильевна

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Место рождения

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

После 1825

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1825

Отец: Щенников Василий Иванович

Мать: Щенникова Дарья Евдокимовна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.05.1847

Муж: Лохов Василий Андреевич

церковь Архангела Михаила
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Лохов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1862

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лохов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
12.05.1863

Сын: Лохов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Лохов Василий Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
После 1863

Дочь: Истомина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лохов Василий Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
После 1864

Дочь: Чекалина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лохов Василий Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1892
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