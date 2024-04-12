Лохова (Щенникова) Синклитикия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1825
Дата смерти1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1825
Бракосочетание
04.05.1847
церковь Архангела Михаила
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Лохов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лохов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
12.05.1863
Отец ребёнка: Лохов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
После 1863
Дочь: Истомина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лохов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
После 1864
Дочь: Чекалина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лохов Василий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1892