Смирнов Евфимий Филимонов
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения01.01.1862
Дата смерти10.01.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1862
Отец: Смирнов Филимон Петров
Мать: Ирина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Наталья Евфимовна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Бракосочетание
20.07.1879
Жена: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
14.07.1883
Дочь: (Смирнова) Христина Евфимовна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1887
Дочь: (Смирнова) Мария Евфимовна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
16.12.1890
Сын: Смирнов Петр Евфимов
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
25.12.1897
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
19.06.1905
Дочь: (Смирнова) Ефросинья Евфимовна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Смерть
10.01.1913
Причина смерти: воспаление легких | в Осташевской лечебнице. Удостоверение от 11 января 1913. Погребен 13 января