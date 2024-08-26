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Смирнов Евфимий Филимонов

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

01.01.1862

Дата смерти

10.01.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1862

Отец: Смирнов Филимон Петров

Мать: Ирина Иванова

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Наталья Евфимовна

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Георгий Евфимов

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Бракосочетание
20.07.1879

Жена: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
14.07.1883

Дочь: (Смирнова) Христина Евфимовна

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
01.04.1887

Дочь: (Смирнова) Мария Евфимовна

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
16.12.1890

Сын: Смирнов Петр Евфимов

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
25.12.1897

Сын: Смирнов Стефан Евфимов

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
19.06.1905

Дочь: (Смирнова) Ефросинья Евфимовна

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Смерть
10.01.1913
Причина смерти: воспаление легких | в Осташевской лечебнице. Удостоверение от 11 января 1913. Погребен 13 января

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