Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Петр Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Наталья Евфимовна
Отец ребёнка: Смирнов Евфимий Филимонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Евфимий Филимонов
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.07.1879
Рождение ребёнка
14.07.1883
Дочь: (Смирнова) Христина Евфимовна
Отец ребёнка: Смирнов Евфимий Филимонов
Рождение ребёнка
01.04.1887
Дочь: (Смирнова) Мария Евфимовна
Отец ребёнка: Смирнов Евфимий Филимонов
Рождение ребёнка
16.12.1890
Сын: Смирнов Петр Евфимов
Отец ребёнка: Смирнов Евфимий Филимонов
Рождение ребёнка
25.12.1897
Отец ребёнка: Смирнов Евфимий Филимонов
Рождение ребёнка
19.06.1905
Дочь: (Смирнова) Ефросинья Евфимовна
Отец ребёнка: Смирнов Евфимий Филимонов
Смерть
Неизвестно