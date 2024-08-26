Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Наталья Евфимовна

Отец ребёнка: Смирнов Евфимий Филимонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Георгий Евфимов

Отец ребёнка: Смирнов Евфимий Филимонов

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.07.1879

Муж: Смирнов Евфимий Филимонов

Рождение ребёнка
14.07.1883

Дочь: (Смирнова) Христина Евфимовна

Отец ребёнка: Смирнов Евфимий Филимонов

Рождение ребёнка
01.04.1887

Дочь: (Смирнова) Мария Евфимовна

Отец ребёнка: Смирнов Евфимий Филимонов

Рождение ребёнка
16.12.1890

Сын: Смирнов Петр Евфимов

Отец ребёнка: Смирнов Евфимий Филимонов

Рождение ребёнка
25.12.1897

Сын: Смирнов Стефан Евфимов

Отец ребёнка: Смирнов Евфимий Филимонов

Рождение ребёнка
19.06.1905

Дочь: (Смирнова) Ефросинья Евфимовна

Отец ребёнка: Смирнов Евфимий Филимонов

Смерть
Неизвестно

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