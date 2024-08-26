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(Смирнова) Мария Евфимовна

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

01.04.1887

Дата смерти

06.08.1887

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1887

Отец: Смирнов Евфимий Филимонов

Мать: Татьяна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Крещение
01.04.1887
Восприемники: Петр Антонов, Ирина Артемьева
Смерть
06.08.1887
Причина смерти: понос
Похороны
07.08.1887

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