(Смирнова) Мария Евфимовна
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения01.04.1887
Дата смерти06.08.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1887
Отец: Смирнов Евфимий Филимонов
Мать: Татьяна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
01.04.1887
Восприемники: Петр Антонов, Ирина Артемьева
Смерть
06.08.1887
Причина смерти: понос
Похороны
07.08.1887