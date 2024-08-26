Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Филимон Петров

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1862

Сын: Смирнов Евфимий Филимонов

Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров

Рождение ребёнка
28.04.1864

Сын: Смирнов Иоанн Филимонов

Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров

Смерть
Неизвестно

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