Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1862
Сын: Смирнов Евфимий Филимонов
Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров
Рождение ребёнка
28.04.1864
Отец ребёнка: Смирнов Филимон Петров
Смерть
Неизвестно